SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
09.04.2026 12:05:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Konzernchef Christian Klein habe den Markt in einem Interview in der "Financial Times" auf "kurzfristige Schmerzen" eingestellt, schrieb Analyst Toby Ogg am Donnerstag. KI ersetze Unternehmenssoftware zwar nicht, zwinge die Unternehmen aber, deutlich mehr zu tun. Klein habe einen Vergleich gezogen zwischen dem aktuellen Wandel durch KI und der Wanderung in die Cloud vor sechs Jahren. Auch damals habe man zunächst geringere Margen hinnehmen müssen. Ogg sieht Kleins Aussagen als weiteren Beleg für die Veränderungen am Geschäftsmodell der Walldorfer, die zunächst mit größeren Schwankungen einhergehen dürften. Ogg hält dies aber für den richtigen Weg, um langfristig relevant zu bleiben./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:36 / BST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Analysen zu SAP SE
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|144,00
|-1,18%