SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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24.07.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Während der aktuelle Cloud-Auftragsbestand von 26 Prozent über den Erwartungen liegt, stellten das schwächere Ergebnis (Ebit) und der Margenrückgang letztlich eine negative Überraschung dar, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings setze das Ebit-Ziel für 2026 voraus, dass sich das Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werde./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
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