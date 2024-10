ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Software-Entwickler habe beim operativen Ergebnis die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Auftragsbestands sei robust und das Wachstum des Umsatzes im Cloud-Geschäft beschleunige sich./bek/zb

