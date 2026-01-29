SAP Aktie

SAP

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

29.01.2026 09:04:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu SAP SE

