Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159

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14.07.2026 21:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Management habe die anhaltende Erholung der Preise bei den Autoherstellern, das fortgesetzte Interesse an Produkten für humanoide Anwendungen sowie den Fokus auf den Hochlauf neuer Geschäftsbereiche in diesem Segment hervorgehoben, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick des Autozulieferers für das Gesamtjahr sollte positiv bleiben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 18:09 / BST

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