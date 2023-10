ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Neutral' - Ziel 16,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Das Risiko einer Kapitalerhöhung steige, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, nachdem der Energietechnikkonzern seine Erwartungen an die Windkrafttochter Gamesa für das Jahr 2024 herunterschrauben musste. Das Vertrauen in die Fähigkeit des Managements, die Probleme bei Gamesa anzugehen, sei nach zwei Gewinnwarnungen in diesem Jahr gesunken, so Gupta./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 10:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 10:16 / BST

