Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
30.03.2026 21:34:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
21:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro (dpa-AFX)
|
17:59
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)