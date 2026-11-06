Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
06.11.2026 18:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
06.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro (dpa-AFX)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.