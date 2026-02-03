Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
03.02.2026 09:35:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.at)
|
02.02.26
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)