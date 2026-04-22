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WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

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22.04.2026 22:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus (Stabilus SE) nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein starker März habe übertroffene Erwartungen möglich gemacht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts daran, dass der Quartalsumsatz immer noch rückläufig sei. Es gebe damit keine klaren Anzeichen einer Trendwende./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST

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