ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 77 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus (Stabilus SE) nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker hob in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung das herausfordernde Marktumfeld auf dem amerikanischen Kontinent hervor. Dies zehre wiederum an der beeindruckenden Entwicklung im Raum Asien-Pazifik. Die Umsatzprognose des Auto- und Industriezulieferers sei zwar bestätigt worden, er geht aber davon aus, dass sich diese als optimistisch erweisen könnte./tih/ajx

