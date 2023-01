ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stellantis auf 'Overweight' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis anlässlich einer Investorenveranstaltung auf der Unterhaltungselektronikmesse CES in Las Vegas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die interessantesten Themen der Veranstaltung hätten sich um die globale Automobilindustrie, die Elektrifizierung, das autonome Fahren und die Auswirkungen des Welthandels auf die Automobilindustrie gedreht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe die Frage im Vordergrund gestanden, wie der Autokonzern in einer immer wettbewerbsintensiveren Automobillandschaft weiterhin erfolgreich sein könne./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 00:15 / GMT

