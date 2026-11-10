Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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10.11.2026 22:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit Blick auf einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Für das nächste Kapitel des Duft- und Aromastoffherstellers sei eine Perspektive von außen mit Erfahrung im Konsumgeschäft willkommen, hieß es in einer ersten Einschätzung der Investmentbank am Dienstag./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:17 / GMT
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