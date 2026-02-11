T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

11.02.2026 17:04:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Analyst Sebastiano Petti schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem "gemischten Zahlenwerk", nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan. Die von der Telekomtochter abgegebenen Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den freien Barmittelzufluss (FCF) schiebe ihn mit seinen Schätzungen für 2026 an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST

13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
12.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
11.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
