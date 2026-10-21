Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.10.2026 14:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX bei der Zahlenvorlage des Raumfahrt- und KI-Konzerns schrieb Rajat Gupta am Dienstag, die strategische Logik einer solchen Transaktion bleibe schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Tesla- und SpaceX-Chef Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürde sei die Zustimmung der Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|331,05
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