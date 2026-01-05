Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
05.01.2026 15:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST
