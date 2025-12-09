thyssenkrupp Aktie

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

09.12.2025 13:04:40

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 7,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

