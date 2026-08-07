TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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07.08.2026 12:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
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