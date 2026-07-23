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WKN DE: 850832 / ISIN: IT0000064854

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23.07.2026 10:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 93 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UniCredit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. "Solide" lautet das Fazit von Delphine Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der operative Nettogewinn liege ein Prozent über der Konsensschätzung. Vor allem Gebühren und Provisionseinnahmen hätten hierzu beigetragen sowie sonstige Einnahmen. Die Kosten der italienischen Großbank deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST

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