VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
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22.10.2026 21:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Neutral' - Ziel 142 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für VINCI auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Donnerstag nach dem Bericht des Infrastrukturkonzerns. Die Prognose habe Vinci bestätigt, unter der Annahme konstanter Steuersätze./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST
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Nachrichten zu VINCI
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23.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Holcim, Sika und Vinci liefern uneinheitliche Impulse (dpa-AFX)
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23.10.26
|ROUNDUP: Vinci steigert Umsatz stärker als gedacht - Aktie etwas schwächer (dpa-AFX)
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22.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Neutral' - Ziel 142 Euro (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Investitionen: Was Vinci-Chef Pierre Anjolras am Standort Deutschland schätzt (Spiegel Online)
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20.10.26
|VINCI-Aktie schwächer: Jefferies sieht Gegenwind im Reisegeschäft (dpa-AFX)
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19.10.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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14.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vinci auf 139 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu VINCI
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|107,45
|0,19%
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