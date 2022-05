ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vodafone auf 'Overweight' - Ziel 170 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone (Vodafone Group) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Die Kennziffern aus dem Deutschland-Geschäft und der operative Ergebnisausblick der Briten seien etwas schwach, schrieb Analyst Akhil Dattani am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht des Telekom-Anbieters./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 07:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 07:42 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------