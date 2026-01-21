Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
21.01.2026 23:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach am Mittwoch von einer angenehmen Überraschung bei den Kennzahlen für den freien Barmittelfluss, die der Autobauer bereits vor den Jahreszahlen veröffentlichte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:45 / GMT
