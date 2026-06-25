Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
25.06.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem bestätigten Verkauf der Mehrheit an der Motorentochter Everllence würde der Autobauer seine finanzielle Position im Rahmen der Unternehmenstransformation deutlich stärken, schrieb Jose Asumendi in seiner am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Er rechnet mit Einnahmen von rund 7,4 Milliarden Euro. Per Ende Mai habe der Buchwert in der Bilanz bei etwa 3,4 Milliarden Euro gelegen. Mit den weiter gehaltenen 49 Prozent wolle VW mittelfristig ein großer Anteilseigner bleiben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16:38
|ROUNDUP: VW verkauft Mehrheit an Motorenbauer Everllence an Investor (dpa-AFX)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:28
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14:39
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:39
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|14:39
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,22
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.