Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.07.2026 22:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im Berichtszeitraum stabile Absatzzahlen bei Fahrzeugen mit neuen Antrieben (NEV) verzeichnet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei seit Jahresbeginn um 12 Prozent gestiegen und bleibe stark. Der Experte ließ seine Schätzungen für die Quartalszahlen unverändert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
22:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro (dpa-AFX)
|
17:59
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:18
|'Capital': Land prüft Beteiligung an VW-Werk Osnabrück (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,20
|0,34%
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