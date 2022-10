ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen Vorzüge (VW) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis von 5,87 Milliarden Euro im dritten Quartal habe deutlich über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei nicht klar, ob im Konsens die Sondereffekte infolge des Börsengangs der Sportwagen-Tochter Porsche und die Abschreibungen auf Vermögenswerte in Russland enthalten seien. Der Ausblick sei, was die wichtigsten Aspekte betreffe, bestätigt, aber die Jahresprognose für die Auslieferungen wegen der Lieferkettenprobleme gekappt worden./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 07:35 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------