ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) (Volkswagen (VW) vz) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autobauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und unter anderem wegen der Auswirkungen der US-Zölle den Ausblick gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./rob/gl/la

