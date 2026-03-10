Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

10.03.2026 10:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe dank der Kernmarke VW sowie der Töchter Skoda und Audi ein insgesamt starkes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Geholfen hätten auch die Bemühungen für einen guten Barmittelzufluss. Der Dividendenvorschlag liege über dem von Volkswagen zur Verfügung gestellten Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

