ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Yara auf 'Neutral' - Ziel 540 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat Yara (Yara International ASA) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 540 norwegischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) und der Barmittelzufluss (FCF) des Düngerherstellers lägen deutlich über den Erwartungen der US-Bank, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 08:15 / BST

