Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
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23.11.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel klar halbiert
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) mehr als halbiert von 110 auf 50 Euro und die Einstufung von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analyst Joseph George strich die Papiere des Bausoftware-Spezialisten am Freitagabend obendrein von der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Er monierte die zunehmend komplexere Anlagestory und rechnet mit sinkenden Markterwartungen an das organische Wachstum. In dem im dritten Quartal schwachen Design-Geschäft sieht er weiteren Gegenwind. Nemetschek-Aktien seien dem Softwaresektor in diesem Jahr zwar bereits deutlich hinterhergehinkt. George geht aber auch künftig nicht davon aus, dass die Aktien wieder durchstarten. Die Bewertung liege immer noch über dem Branchenschnitt. Sein neues Kursziel basiert nun auf den Schätzungen für Ende 2028./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT
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