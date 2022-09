ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 3,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Aroundtown (Aroundtown SA) von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 3,60 auf 3,10 Euro gesenkt. Analyst Neil Green nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie eine Neubewertung des europäischen Immobiliensektors vor. Mit Blick auf die kommenden Jahre legte er den Fokus auf eine gute Bilanz, Preissetzungsmacht und Aufwärtspotenzial für die Schätzungen. Als Resultat stufte er Aroundtown hoch, ebenso wie Big Yellow und Gecina./bek/zb

