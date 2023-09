ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 140 Euro angehoben. Im Zuge der nachlassenden Inflation dürfte sich auch das Umsatzwachstum von Lebensmittel- und Haushaltswarenherstellern verlangsamen, zugleich liefere ein nachlassender Kostendruck Rückenwind für die Gewinnmargen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt sei die Branche attraktiv bewertet, da sich die Gewinnentwicklung recht gut prognostizieren lasse. Beiersdorf bevorzugt sie nun vor anderen Kosmetika-Herstellern, auch weil die Aktie attraktiver bewertet sei als etwa L'Oreal und es die Möglichkeit höherer Ausschüttungen an die Aktionäre gebe./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 00:15 / BST

