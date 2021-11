ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 275 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 260 auf 275 US-Dollar angehoben. Der US-Konzern sei noch nicht aus dem Gröbsten heraus, der Aufstieg sei aber gut erkennbar, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der erste Kurstreiber stehe mit der so wichtigen Wiederzulassung der 737-Max durch China wohl unmittelbar bevor. Also laute das Motto für die Anleger: Augen zu und durch, so Seifman./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 02:47 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 02:47 / EST