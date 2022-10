ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Credit Suisse auf 'Neutral' - Senkt Ziel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 6,80 auf 6,00 Franken gesenkt. Die Schweizer verwalteten im Bereich Private Banking über 700 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bewertet würden sie aber wie Robinhood - ein reiner Broker - und die Bank BCV mit gerade einmal 10 Prozent des Anlagevermögens. Abouhossein hält für die Credit Suisse einen Marktwert von mindestens 15 Milliarden Dollar für angemessen. Er rechnet aber weiter mit starken Kursschwankungen und viel Unsicherheit über die Konzernstrategie. Es sei Zeit für den letzten Schritt hin zum Vermögensverwalter, so der Experte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 22:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 00:15 / BST

