GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
12.05.2026 09:05:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GEA nach dem Quartalsbericht von 58,20 auf 60 Euro aufgestockt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich beim Anlagenbauer nach dem unterdurchschnittlichen Lauf seiner Aktien inzwischen gebessert, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Seine Anlagethese - unterdurchschnittliches Wachstum bei besser ausfallenden Margen - sei weitgehend in den Markterwartungen sowie auch in der Bewertung angekommen. Der Auftragseingang des ersten Quartals lege derweil eine recht solide Basis für das zweite Quartal und zweite Halbjahr./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:55
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy (EQS Group)
|
17:55
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, Kauf (EQS Group)
|
17:04
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, buy (EQS Group)
|
17:04
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, Kauf (EQS Group)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|DAX-Handel aktuell: DAX fester (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|54,20
|-3,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.