ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Heidelbergcement auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, aber das Kursziel auf 60 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Baustoffindustrie sei das Segment mit Leichtmaterialien (z.B. Markisen, Rollläden, Zaunsicherungen, Glasdächer) auch unter schwierigeren Konjunkturbedingungen besser für Wachstum positioniert als jenes mit Schwermaterialien (z.B. Zement, Beton, Asphalt), schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Anlagevotum für Heidelbergcement begründete sie damit, dass die Aktie derzeit 34 Prozent unter ihrem langfristigen Durchschnittskurs notiert. Dennoch bleibt sie für das Papier vorsichtig gestimmt./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 23:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 00:15 / GMT

