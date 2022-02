ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Hensoldt auf 'Overweight' und Ziel auf 22,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat HENSOLDT von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 22,50 Euro angehoben. Russlands Invasion in die Ukraine habe das Marktumfeld für den europäischen Verteidigungssektor grundlegend verändert, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Rüstungselektronik-Herstellers. So dürften die europäischen Verteidigungsausgaben in Zukunft viel höher ausfallen als bisher erwartet. Zudem könnten mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien mehr Investoren akzeptieren, dass "Verteidigung" notwendig sei, um Frieden und Demokratie zu bewahren./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 03:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2022 / 03:08 / GMT

