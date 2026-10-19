Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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19.10.2026 07:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Intel auf 'Neutral' - Ziel bleibt 85 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aktien näherten sich seinem unveränderten Kursziel von 85 US-Dollar, schrieb Harlan Sur in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Turnaround werde insgesamt zwar Jahre dauern. Das Management habe ihn aber bisher solide eingeleitet und sein Vertrauen nehme zu, so der Experte. Das Thema KI sorge weiter für Rückenwind./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 21:30 / EDT
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