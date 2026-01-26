Nemetschek Aktie

26.01.2026 07:34:40

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nemetschek auf 'Overweight' und Empfehlungsliste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 90 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Joseph George setzte die Papiere des Bausoftwarespezialisten am Freitagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Dabei stehen sie nun neben SAP als weiterer Softwarewert mit guten Aussichten für einige Jahre. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

06:23 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
17.12.25 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
