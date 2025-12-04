Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|
04.12.2025 07:49:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Schneider Electric auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 220 auf 285 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach dem vergleichsweise schwachen Lauf im bisherigen Jahr ergebe sich eine weniger riskante Einstiegschance, schrieb Phil Buller am Mittwochabend im Rahmen seines Ausblicks auf die europäische Investitionsgüterbranche für 2026. Denn mittelfristig bleibt er bei allen kurzfristigen Problemen sehr optimistisch für das Wachstumspotenzial. Schneider habe ohne jeden Zweifel das "klassenbeste Produktportfolio". Auf dem Kapitalmarkttag am 11. Dezember könne man seine Wachstumsambitionen etwas zurückschrauben, und würde gegenüber ABB und Siemens immer noch sehr gut aussehen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Analysen zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen
|06:35
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|235,10
|2,02%
