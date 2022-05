ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Swedish Match auf 'Neutral' und Ziel auf 81 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Swedish Match nach einem Pressebericht über eine mögliche Übernahme des Tabakkonzerns von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 81 schwedischen Kronen angehoben. Laut dem "Wall Street Journal" hätten sowohl Swedish Match als auch der Konkurrent und Kaufinteressent Philip Morris International entsprechende Gespräche bestätigt, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass die Transaktion über die Bühne geht, mit mindestens 50 Prozent./gl/ag

