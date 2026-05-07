AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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07.05.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für AB Inbev auf rund 80 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) von 73 auf rund 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihr Dollar-Kursziel für die US-Anrechtsscheine des Brauereikonzerns hob Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend auf 93,83 Dollar an und zog in Euro auf 79,88 Euro nach. Sie lobte nach dem Quartalsbericht den starken Jahresstart und hob ihre Ergebnisprognose für 2026 um fast 5 Prozent an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / BST

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