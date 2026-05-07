AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|
07.05.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für AB Inbev auf rund 80 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) von 73 auf rund 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihr Dollar-Kursziel für die US-Anrechtsscheine des Brauereikonzerns hob Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend auf 93,83 Dollar an und zog in Euro auf 79,88 Euro nach. Sie lobte nach dem Quartalsbericht den starken Jahresstart und hob ihre Ergebnisprognose für 2026 um fast 5 Prozent an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|07.05.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.05.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.05.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,68
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit leichterer Tendenz -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte am Freitag zulegen. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.