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30.10.2026 08:50:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 230 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den vollständigen Quartalszahlen passte Analystin Wendy Liu ihr Bewertungsmodell am Donnerstag an diese sowie die jüngsten Wechselkursentwicklungen an. Adidas gewinne in einem schwierigen Umfeld weiter Marktanteile. An ihren Schätzungen änderte sich aber wenig. Das neue Kursziel begründete die Expertin mit der nach vorn verlagerten Bewertungsgrundlage./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT

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