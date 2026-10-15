Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|
15.10.2026 11:33:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Air Liquide auf 166 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide vor Quartalszahlen von 162 auf 166 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Industriegasekonzern aktualisiert, um den neuesten Branchenindikatoren sowie den jüngsten Äußerungen des Managements Rechnung zu tragen, schrieb Chetan Udeshi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das dritte Quartal reduzierte er seine Prognose für das organische Umsatzwachstum ein wenig./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!