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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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01.05.2026 09:41:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 54,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 36,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Zulieferers für die Halbleiterindustrie gingen mit einer von der Unternehmensleitung vorgelegten indikativen Spanne für die Nachfrage nach optoelektronischen Werkzeugen einher, wobei das damit verbundene Umsatzpotenzial über den Markterwartungen liege, schrieb Craig A McDowell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 30 Prozent./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

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