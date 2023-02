ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 142 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum vierten Quartal von 130 auf 142 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe erste Anzeichen, dass das Einzelhandelsgeschäft den Druck auf die Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS) ausgleicht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ermutigend seien die Aussagen des Unternehmens zu Kosteneinsparungen auf dem nordamerikanischen Markt./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 03:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 03:32 / GMT

