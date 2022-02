ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 4500 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 4350 auf 4500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Schlussquartals sowie der Ausblick für das erste Jahresviertel des Internetkonzerns seien positiv, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab dem zweiten Quartal sollte sich zudem das Umsatzwachstum wieder beschleunigen, wie der Analyst erwartet. Die Aktien ist einer seiner Favoriten./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 01:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 02:16 / EST