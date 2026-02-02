BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
02.02.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT
