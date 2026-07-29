Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 14:34:40

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 96 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 90 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern habe wieder einmal eine starke Performance abgeliefert, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 leicht nach oben./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten