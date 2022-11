ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 9,30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 8,60 auf 9,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob nach "starken Resultaten für das dritte Quartal" seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie in diesem Jahr an. Höhere Erträge und teils geringere Rückstellungen seien dafür ausschlaggebend, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl

