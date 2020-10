ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Daimler auf 63 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler von 54 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi betonte in einer am Montag vorliegenden Studie das Kostensenkungspotenzial des Autobauers und den starken Produktzyklus. Seine Schätzungen für 2021 sieht er um 30 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen. Je nachdem, wie Daimler vorankomme, könnte die Aktie bald 80 Euro wert sein./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 18:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 00:15 / BST

